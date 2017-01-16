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    81.951 Değişim: 0,52% Hacim : 4.205 Mio.TL Son veri saati : 17:48
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    Açılış: 1,0637
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:16.01.2017 - 17:46
    Adet 414
    Hacim TL 76.417.225
    Hacim Adet 58.844.646
    ARTAN 254 YATAY 57 DÜŞEN 103
         
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      İŞLEM GÖRENLER
    Sembol Son %

    Artan

      1. OYLUM OYLUM SINAI YATIRIM AS
      2. 2,11
      3. 19,89
      1. CEMAS CEMAS DOKUM SANAYII AS
      2. 1,75
      3. 19,86
      1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
      2. 0,68
      3. 19,30
      1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
      2. 3,44
      3. 13,91
      1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
      2. 0,74
      3. 12,12

    Azalan

      1. BRKSN BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD
      2. 2,40
      3. -18,64
      1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
      2. 2,24
      3. -6,28
      1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
      2. 3,77
      3. -5,75
      1. KRSAN KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI
      2. 2,30
      3. -5,35
      1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
      2. 8,65
      3. -5,26

    TL

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,86
      3. -0,38
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,11
      3. 2,00
      1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
      2. 1,20
      3. -0,83
      1. AKBNK AKBANK
      2. 7,77
      3. -0,38
      1. VKGYO VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS
      2. 2,54
      3. -1,17

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,86
      3. -0,38
      1. AKBNK AKBANK
      2. 7,77
      3. -0,38
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,11
      3. 2,00
      1. AFYON AFYON CIMENTO
      2. 9,33
      3. 4,71
      1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
      2. 10,37
      3. 1,17
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