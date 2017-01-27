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İşte bu yıl yükselme potansiyeli olan 36 hisse !
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    2016 4.Ç. Müşteri Kâr/Zarar: %25.28 / %74.72 ENVER ERKAN KapitalFX Araştırma Uzmanı UZMANA SORU SOR
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    83.827 Değişim: 0,00% Hacim : 3.277 Mio.TL Son veri saati : 18:10
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    Açılış: 148,36
    1,0713 Değişim: 0,14%
    Düşük 1,0709 30.01.2017 Yüksek 1,0731
    Açılış: 1,07091
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:27.01.2017 - 18:10
    Adet 417
    Hacim TL 89.741.467
    Hacim Adet 82.276.894
    ARTAN 95 YATAY 52 DÜŞEN 270
         
    • en çok
      DEĞİŞENLER
    • en çok
      İŞLEM GÖRENLER
    Sembol Son %

    Artan

      1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
      2. 0,52
      3. 18,18
      1. BRMEN BIRLIK MENSUCAT A.S.
      2. 1,24
      3. 18,10
      1. IHGZT IHLAS GAZETECELIK
      2. 0,71
      3. 16,39
      1. ANSA ANSA YATIRIM HOLDING A.S.
      2. 1,00
      3. 13,64
      1. OLMIP OLMUKSA AS
      2. 9,90
      3. 11,86

    Azalan

      1. CEMAS CEMAS DOKUM SANAYII AS
      2. 1,36
      3. -20,00
      1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
      2. 1,35
      3. -19,64
      1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
      2. 1,91
      3. -19,07
      1. PIMAS PIMAS AS
      2. 3,39
      3. -13,96
      1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
      2. 4,69
      3. -13,31

    TL

      1. IHLAS IHLAS HOLDING
      2. 0,34
      3. 3,03
      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,90
      3. 0,51
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,35
      3. -2,19
      1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
      2. 2,95
      3. -1,99
      1. IHMAD IHLAS MADENCILIK
      2. 0,79
      3. 2,60

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,90
      3. 0,51
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,35
      3. -2,19
      1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
      2. 10,70
      3. 0,85
      1. AKBNK AKBANK
      2. 7,92
      3. -1,37
      1. AFYON AFYON CIMENTO
      2. 8,97
      3. -1,97
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