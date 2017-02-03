- 3.2.2017 E-kira ile taksitle kira ödeme devri başlıyor Türkiye’nin ilk kira ödeme-takip platformu, yenilikçi yaklaşımı ve kolay kullanımıyla tüketicilerin hizmetine sunuluyor.
- 3.2.2017 Rusya faiz kararını açıkladı Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 10'da tuttu.
- 3.2.2017 "ÖTV'nin kaldırılması daralmanın önüne geçecek" Güler, "Beyaz eşyada ÖTV'nin kaldırılması iç pazardaki daralmanın önüne geçecek" dedi.
- 3.2.2017 ÖTV düzenlemesiyle hisseler coştu ÖTV düzenlemesi ilgili sektör hisselerine alım getirdi.
- 3.2.2017 Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
- 3.2.2017 Çin'den yeni sıkılaşma sinyali Çin kısa vadeli faiz oranlarını artırarak yeni bir sıkılaşma sinyali verdi.
- 3.2.2017 Enflasyon rakamları bekleniyor Tüketici Fiyatları Endeksi'nde Ocak'ta yüzde 1.78 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi yüzde 8.35 olarak açıklandı.
- 3.2.2017 İş Bankası'ndan büyük kâr açıklaması İş Bankası 2016 sonunda yüzde 53 artışla 4.7 milyar TL net kar açıkladı.
- 3.2.2017 Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı ! Konutta KDV düzenlemesi yapıldı ! Bakanlar Kurulu klima, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisini (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfırlarken konutta ise KDV düzenlemesi yaptı. Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.
- 2.2.2017 Merkez'in döviz rezervi yükseldi Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 27 Ocak'ta 92.52 milyar dolara yükseldi.
- 2.2.2017 Banka personeli 4.505 kişi azaldı Bankacılık sisteminde 2016'da şube sayısı 412 adet, personel sayısı ise 4,505 kişi azaldı.
- 21:51 KAP: BIZIM [ ] BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
- 21:41 KAP: SNGYO [SNGYO ] SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
- 21:13 KAP: [BURCE ] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SERMAYE PIYASASI KURULU TEDBIR KARARI
- 20:22 KAP: [ ] FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. SORUMLULUK BEYANI
- 20:11 KAP: [ ] FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
- 17:29 FFKRL Yüzde -7,65 oranında düşüşle 3,5 liradan işlem gören hissede 17.632 adet işlem yapıldı.
- 17:28 DMISH Yüzde 4,16 oranında artışla 0,25 liradan işlem gören hissede 63.636 adet işlem yapıldı.
- 17:27 EMNIS Yüzde -2 oranında düşüşle 4,89 liradan işlem gören hissede 267.431 adet işlem yapıldı.
- 17:26 KOMHL Yüzde -2,42 oranında düşüşle 1,61 liradan işlem gören hissede 2.688.148 adet işlem yapıldı.
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KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
- EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI? Kira yerine Mortgage ödeyerek ev sahibi olmanın sizin için avantajlı olup olmadığını hesaplayabilirsiniz.
- HEPSİ BİR ARADA KREDİ HESAPLAMA Krediler ile ilgili aklınızı karıştıran tüm sorulara cevap Hepsi Bir Arada Hesap makinesinde.