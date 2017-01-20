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    2016 4.Ç. Müşteri Kâr/Zarar: %25.28 / %74.72 ENVER ERKAN KapitalFX Araştırma Uzmanı UZMANA SORU SOR
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    Açılış: 1,06607
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:20.01.2017 - 18:10
    Adet 418
    Hacim TL 101.165.245
    Hacim Adet 81.511.767
    ARTAN 237 YATAY 70 DÜŞEN 111
         
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      İŞLEM GÖRENLER
    Sembol Son %

    Artan

      1. KATMR KATMERCILER EKIPMAN A.S.
      2. 9,70
      3. 19,90
      1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
      2. 11,01
      3. 10,65
      1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
      2. 7,09
      3. 9,41
      1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
      2. 120,30
      3. 9,26
      1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
      2. 1,69
      3. 8,33

    Azalan

      1. AKSEL AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING
      2. 0,82
      3. -15,46
      1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
      2. 0,84
      3. -13,40
      1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
      2. 46,00
      3. -8,00
      1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS
      2. 7,10
      3. -7,55
      1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
      2. 1,24
      3. -7,46

    TL

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,90
      3. 1,28
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,19
      3. 0,78
      1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
      2. 4,68
      3. 5,64
      1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
      2. 3,52
      3. 1,15
      1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
      2. 4,71
      3. 2,84

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,90
      3. 1,28
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,19
      3. 0,78
      1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
      2. 16,05
      3. 6,50
      1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
      2. 4,68
      3. 5,64
      1. AKBNK AKBANK
      2. 7,92
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