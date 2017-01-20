- 20.1.2017 "Türkiye döviz krizi yaşamıyor" Başbakan Yardımcısı Şimşek,"Türkiye döviz krizinde değil. Sadece bir düzeltme yaşıyoruz" dedi.
- 20.1.2017 Enflasyon sepetiyle ilgili toplanılacak TÜİK 25 Ocak'ta 2017 enflasyon sepetiyle ilgili toplantı düzenleyecek.
- 20.1.2017 Dev Türk şirketi satıldı Mahindra & Mahindra Türkiye'de bayi ağına sahip olmak ve Avrupa'daki tarım makinaları ürünlerini artırmak için Hisarlar Makina'nın %75.1'ini aldı.
- 20.1.2017 Merkez'in döviz depo ihalesinde faiz yüzde 9'a çıktı Merkez Bankası 300 milyon dolar olarak açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 300 milyon dolar verdi.
- 20.1.2017 iPhone'ları çökerten emojilere dikkat! iPhone'u kilitleyen mesajlar, videolar ve tarihler görmeye alıştık ve işin ilginç tarafı, bu yöntemlere düzenli aralıklarla yenileri ekleniyor. Şimdi ise iPhone'u uzaktan kilitleyen yeni bir yöntem daha ortaya çıktı: Emojiler!
- 20.1.2017 Taksilerde yeni dönem başlıyor Aralık ayının son günlerinde uygulamaya konulacağı açıklanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan taksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile yarın öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başlayacak.
- 20.1.2017 Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Merkez Bankası, haftalık vadede miktar yöntemiyle repo fonlaması yapmadı.
- 20.1.2017 Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatları doların değer kaybetmesine paralel olarak yükseliyor.
- 20.1.2017 Petrol fiyatları yükselişte Petrol fiyatları art arda ikinci günde de yükselişine devam ediyor.
- 20.1.2017 Trump’ın Başkanlık Koltuğuna Geçmesi Piyasaları Etkiler mi? Trump Bekleniyor...
- 20.1.2017 Anayasa değişikliği teklifinde dört madde daha kabul edildi Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde dün gece dört madde daha kabul edildi, vekiller arasında arbede yaşandı.
- 19:43 KAP: [ ] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEST BILDIRIMI
- 15:51 KAP: VANGD [ ] VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. SORUMLULUK BEYANI
- 15:46 KAP: VANGD [ ] VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. FAALIYET RAPORU
- 15:46 KAP: VANGD [ ] VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
- 15:46 KAP: VANGD [ ] VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
- 17:29 OSMEN Yüzde 3,8 oranında artışla 3 liradan işlem gören hissede 5 adet işlem yapıldı.
- 17:28 SANEL Yüzde -1,76 oranında düşüşle 2,22 liradan işlem gören hissede 5.293.864 adet işlem yapıldı.
- 17:26 OYLUM Yüzde 6,09 oranında artışla 2,61 liradan işlem gören hissede 4.984.897 adet işlem yapıldı.
- 17:25 MEGAP Yüzde -2,23 oranında düşüşle 1,31 liradan işlem gören hissede 2.941.489 adet işlem yapıldı.
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KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
- EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI? Kira yerine Mortgage ödeyerek ev sahibi olmanın sizin için avantajlı olup olmadığını hesaplayabilirsiniz.
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