   
ING den faiz artırımı yorumu ING'den 'faiz artırımı' yorumu ING birim yöneticisi Krpata, tek seferlik güçlü faiz artırımının TL'deki düşüşü önleyebileceğini belirtti. Canikli den kritik dolar yorumu Canikli'den kritik dolar yorumu Canikli, "Birileri kuru kullanarak, dalgalanma oluşturarak, faizlerin yükseltilmesini talep ediyor" dedi. Dolar ve Euro rekora doymuyor ! Dolar ve Euro rekora doymuyor ! Dolar ve euro yeni haftada rekora doymuyor. Dolar/TL 3.7380 Euro/TL ise 3.9316 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Moody s ten Türk bankalarına uyarı Moody's'ten 'Türk bankalarına' uyarı Moody's Türk bankaları için kârlılık uyarısında bulundu. Akben: Sermaye kontrolü söz konusu değil Akben: Sermaye kontrolü söz konusu değil Akben, sermaye kontrolü getirileceği iddialarına ilişkin, "Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı. Otomotiv üretim ve ihracatı da 2016 da rekor kırdı Otomotiv üretim ve ihracatı da 2016'da rekor kırdı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının en yüksek seviyeyi gördüğü 2016 yılında otomotiv sanayisi de 1 milyon 486 bin üretim ve 1 milyon 141 bin ihracat ile yeni bir rekora imza attı. Milyonerler sayısında hızlı artış Milyonerler sayısında hızlı artış Milyoner sayısında 9 aydaki artış 8 bin olurken, bir aydaki artış 6 bini geçti. Tuncay Özilhan koltuğu devrediyor Tuncay Özilhan koltuğu devrediyor Anadolu Grubu üst yönetiminde gerçekleştirilen atama ile Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak atandı. Merkez Bankası hükümete mektup gönderecek Merkez Bankası hükümete mektup gönderecek Merkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2016 enflasyonunun yüzde 8,53 gerçekleşmesi nedeniyle hükümete açık mektup yazacak. Doğru bilinen yanlış Doğru bilinen yanlış Doğru bilinen yanlış Altın fiyatları dolara ayak uydurdu Altın fiyatları dolara ayak uydurdu Altının ons fiyatı 1.181 dolar seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 228 liradan işlem görüyor. Faturanızı düşürmek için ipuçları Faturanızı düşürmek için ipuçları Su faturanızın çok gelmesinden şikayetçiyseniz bu önerilerle tasarruf sağlayabilirsiniz. İşte su faturasını düşürmek için yapabilecekleriniz... İşte en az çalışan ülkeler İşte en az çalışan ülkeler En az çalışan ülkeler Dünyanın en yaşanılabilir 10 şehri Dünyanın en yaşanılabilir 10 şehri Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesi yayımlandı.İşte o şehirler...
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    2016 4.Ç. Müşteri Kâr/Zarar: %25.28 / %74.72 ENVER ERKAN KapitalFX Araştırma Uzmanı UZMANA SORU SOR
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    77.394 Değişim: 0,37% Hacim : 2.810 Mio.TL Son veri saati : 18:10
    Düşük 76.636 09.01.2017 Yüksek 77.635
    Açılış: 76.787
    3,7133 Değişim: 1,80%
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    Düşük 136,89 09.01.2017 Yüksek 141,94
    Açılış: 137,56
    1,0567 Değişim: 0,31%
    Düşük 1,0511 09.01.2017 Yüksek 1,0583
    Açılış: 1,05343
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:09.01.2017 - 18:10
    Adet 415
    Hacim TL 225.179.216
    Hacim Adet 108.473.336
    ARTAN 194 YATAY 76 DÜŞEN 145
         
    • en çok
      DEĞİŞENLER
    • en çok
      İŞLEM GÖRENLER
    Sembol Son %

    Artan

      1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
      2. 1,30
      3. 19,27
      1. FRIGO FRIGO PAK GIDA MADDELERI
      2. 0,72
      3. 14,29
      1. KAREL KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S.
      2. 2,66
      3. 11,76
      1. KUYAS KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL
      2. 3,55
      3. 8,56
      1. UTPYA UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS
      2. 2,42
      3. 8,52

    Azalan

      1. EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT
      2. 0,93
      3. -9,71
      1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
      2. 0,13
      3. -7,14
      1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
      2. 0,16
      3. -5,88
      1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
      2. 0,22
      3. -4,35
      1. KRSAN KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI
      2. 2,46
      3. -4,28

    TL

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,52
      3. 0,94
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 4,88
      3. -1,21
      1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
      2. 3,37
      3. 0,00
      1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
      2. 2,97
      3. -0,67
      1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
      2. 5,15
      3. 1,38

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,52
      3. 0,94
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 4,88
      3. -1,21
      1. AKBNK AKBANK
      2. 7,66
      3. 0,13
      1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
      2. 9,23
      3. 0,44
      1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
      2. 5,15
      3. 1,38
    Tüm Artan Azalanlar» Son Güncelleme: 18:14
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