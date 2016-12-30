   
2017 de Dolar/TL nasıl hareket eder? Ekonomistler değerlendirdi 2017'de Dolar/TL nasıl hareket eder? Ekonomistler değerlendirdi Ekonomistler 2017 yılında Dolar/TL'de 3,50-3,20 seviyelerine doğru bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini kaydediyor. Altın yatırımcısına yüzde 32 kazandırdı Altın yatırımcısına yüzde 32 kazandırdı Yıl içinde rekor üstüne rekor kıran gram altın, yatırımcısına yüzde 32 kar ettirdi. Boğaz köprülerine yüzde 48 zam, Osmangazi Köprüsü’ne yüzde 26 indirim Boğaz köprülerine yüzde 48 zam, Osmangazi Köprüsü’ne yüzde 26 indirim Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçişleri yüzde 15, Boğaz köprüleri geçişlere ise yüzde 48 oranında arttırıldı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretlerinde yüzde 26 oranında indirime gidildi. İşte piyasalarda 2017 için felaket senaryoları İşte piyasalarda 2017 için felaket senaryoları İşte piyasalarda 2017 için felaket senaryoları En ucuz uçak bileti için ne zaman alınmalı? En ucuz uçak bileti için ne zaman alınmalı? Uçak bileti almak için en uygun gün hangisi? İşte bilet alırken bilmeniz gerekenler... Cumhurbaşkanı Erdoğan dan yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı. Dünyayı değiştiren 50 şirket Dünyayı değiştiren 50 şirket İşte hem iyilik yapan hem de para kazanan 50 şirket... İşte 2016 nın en çok yara alan para birimleri ! İşte 2016'nın en çok yara alan para birimleri ! 2016 yılı pek çok piyasa için lunaparklardaki hız trenleri gibi derin iniş çıkışların olduğu bir yıl oldu ve döviz piyasaları da bundan nasibini aldı. Bir kaç ülke iyi bir tempo yakalarken, diğerleri yerel para birimlerinde dramatik düşüşler yaşadı. "Fed faiz artırım sürecini hızlandırabilir" "Fed faiz artırım sürecini hızlandırabilir" PIMCO, 2017'de Fed'in faiz artırımı sürecini hızlandırma riski olduğu açıklamasında bulundu. Konut fiyatları yükselecek mi? Konut fiyatları yükselecek mi? Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Akbalık, önümüzdeki yılın ikinci yarısında fiyatların yukarı çıkacağını öngördü. 2022 yılına kadar en çok kazandıracak 10 meslek 2022 yılına kadar en çok kazandıracak 10 meslek İşte geleceğin yatırımı olan o meslekler... Bu 5 fikir girişimcisini zengin yapıyor Bu 5 fikir girişimcisini zengin yapıyor Girişimcisini zengin yapan 5 basit fikir Sosyal medya ile nasıl zengin olunur? Sosyal medya ile nasıl zengin olunur? Sosyal medya ile nasıl zengin olunur? İş bulmak için en iyi ülkeler İş bulmak için en iyi ülkeler İş bulmak için en iyi Avrupa ülkeleri
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    2016 3.Ç. Müşteri Kar/Zarar: %45.70 / %54.30 ENVER ERKAN KapitalFX Araştırma Uzmanı UZMANA SORU SOR
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    Açılış: 1,04837
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:30.12.2016 - 18:10
    Adet 420
    Hacim TL 385.792.103
    Hacim Adet 122.001.801
    ARTAN 198 YATAY 85 DÜŞEN 137
         
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    Sembol Son %

    Artan

      1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
      2. 1,69
      3. 19,86
      1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
      2. 0,88
      3. 10,00
      1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
      2. 0,57
      3. 9,62
      1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
      2. 2,83
      3. 7,60
      1. DENIZ DENIZBANK A.S.
      2. 4,77
      3. 6,71

    Azalan

      1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC
      2. 1,70
      3. -19,81
      1. ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN.
      2. 3,08
      3. -10,47
      1. PINSU PINAR SU
      2. 1,77
      3. -9,69
      1. MENBA MENBA HOLDING A.S.
      2. 0,99
      3. -7,48
      1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
      2. 0,50
      3. -7,41

    TL

      1. DOHOL DOGAN HOLDING
      2. 0,76
      3. -2,56
      1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
      2. 0,36
      3. 2,86
      1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
      2. 0,88
      3. 10,00
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,01
      3. -0,40
      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,62
      3. 0,00

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,62
      3. 0,00
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,01
      3. -0,40
      1. PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
      2. 14,15
      3. 6,23
      1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
      2. 9,34
      3. 0,00
      1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
      2. 9,75
      3. 1,67
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