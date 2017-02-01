Fed bu akşam ne yapacak? Federal fonlama vadeli kontratlarına göre yatırımcılar FOMC toplantısı sonucunda faiz artırımı olasılığını yüzde 15 seviyesinde görüyor.

LPG'ye 16 kuruş zam LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gece yarısından itibaren zam yapıldığı açıklandı.

Türkiye'nin en büyük market zinciri satılıyor Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 hisse satışına hazırlanıyor.

Emlak Konut 20 yıl vadeli ev için düğmeye bastı! Emlak Konut önderliğinde geliştirilen 20 yıl vadeli konut sahibi olma projesi bugün itibariyle hayata geçti.

İstanbul'da perakende fiyatlar yükseldi İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında yüzde 1.65 arttı.

Borsanın öksüzleri Borsanın öksüzleri

Borcu olanlar için son tarih açıklandı Kredi, kredi kartı, çek senet borcu olanlar için son tarih 27 Temmuz olarak belirlendi. Peki kara listedeki kişiler borcunu ödedikten sonra yeniden kredi alabilecek mi? İşte yanıtı...

Euro Bölgesi'nde 6 yılın en hızlı büyümesi Euro Bölgesi Ocak imalat PMI nihai 55.2 olarak yaklaşık altı yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

Dolarda düşüş devam ediyor Dün akşam saatlerinde 3.77 seviyesinde işlem gören dolar/TL, yeni güne 3.78 seviyesinden başladı. Dolar fiyatlarında ve faizde küresel piyasalar öncü veriler ve Merkez Bankası'nın likidite adımları takip edilecek.

Telekom devine 184 milyon liralık tebligat Türk Telekom bağlı ortaklığı Avea'ya toplam 184.1 milyon liralık hazine payı yükümlülüğünü eksik ödemesi nedeniyle tebligat yapıldığını duyurdu.

Kariyeri için en iyi ülkeler Bazı ülkeler yabancı çalışanlar için çok önemli rahatlıklar sağlıyor. İşte o ülkeler...

En stresli meslek hangisi? En stresli meslek hangisi?

İşte vizesiz gidebileceğiniz 63 ülke İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler ve vizesiz kalabileceği gün sayıları...