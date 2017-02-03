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    2016 4.Ç. Müşteri Kâr/Zarar: %25.28 / %74.72 ENVER ERKAN KapitalFX Araştırma Uzmanı UZMANA SORU SOR
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    88.390 Değişim: 1,14% Hacim : 4.529 Mio.TL Son veri saati : 18:10
    Düşük 87.047 03.02.2017 Yüksek 88.390
    Açılış: 87.343
    3,6993 Değişim: 0,11%
    Düşük 3,6983 06.02.2017 Yüksek 3,7108
    Açılış: 3,6983
    3,9954 Değişim: 0,26%
    Düşük 3,9927 06.02.2017 Yüksek 4,0065
    Açılış: 3,99265
    145,14 Değişim: 0,10%
    Düşük 145,09 06.02.2017 Yüksek 145,59
    Açılış: 145,09
    1,0799 Değişim: 0,14%
    Düşük 1,0789 06.02.2017 Yüksek 1,0801
    Açılış: 1,07888
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:03.02.2017 - 18:10
    Adet 418
    Hacim TL 556.731.404
    Hacim Adet 238.631.251
    ARTAN 203 YATAY 72 DÜŞEN 143
         
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      DEĞİŞENLER
    • en çok
      İŞLEM GÖRENLER
    Sembol Son %

    Artan

      1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
      2. 2,56
      3. 18,52
      1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
      2. 4,08
      3. 15,91
      1. ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
      2. 8,90
      3. 11,39
      1. EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI
      2. 1,05
      3. 10,53
      1. GLBMD GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
      2. 0,43
      3. 10,26

    Azalan

      1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
      2. 0,67
      3. -6,94
      1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
      2. 0,34
      3. -5,56
      1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
      2. 1,54
      3. -5,52
      1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
      2. 0,56
      3. -5,08
      1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
      2. 0,77
      3. -4,94

    TL

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 8,83
      3. 3,27
      1. IHLAS IHLAS HOLDING
      2. 0,43
      3. 0,00
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,68
      3. 0,00
      1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
      2. 3,89
      3. 1,30
      1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
      2. 1,27
      3. 0,79

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 8,83
      3. 3,27
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,68
      3. 0,00
      1. AKBNK AKBANK
      2. 8,81
      3. 1,73
      1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
      2. 3,89
      3. 1,30
      1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
      2. 6,12
      3. 2,68
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