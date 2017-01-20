Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum kararı sonrası ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri hala ne yaptınız ki diyor, hamd olsun. Şimdi milletim inşallah gerçek ve nihai kararı verecektir" dedi. Erdoğan idam konusunda da şöyle konuştu: "Şu anda bir referandum sürecindeyiz. Bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda gündeme gelecektir."