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    1,0719 Değişim: -0,31%
    Düşük 1,0713 26.01.2017 Yüksek 1,0766
    Açılış: 1,07521
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:26.01.2017 - 13:39
    Adet 412
    Hacim TL 98.986.978
    Hacim Adet 52.880.614
    ARTAN 187 YATAY 92 DÜŞEN 133
         
    • en çok
      DEĞİŞENLER
    • en çok
      İŞLEM GÖRENLER
    Sembol Son %

    Artan

      1. DGZTE DOGAN GAZETECILIK AS
      2. 3,30
      3. 17,44
      1. CELHA CELIK HALAT
      2. 2,97
      3. 8,00
      1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
      2. 1,50
      3. 6,38
      1. DITAS DITAS DOGAN YEDEK PARCA
      2. 5,58
      3. 5,68
      1. DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ
      2. 2,16
      3. 5,37

    Azalan

      1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
      2. 0,60
      3. -11,76
      1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
      2. 0,13
      3. -7,14
      1. UMPAS UMPAS HOLDING AS
      2. 0,40
      3. -6,98
      1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
      2. 2,69
      3. -6,27
      1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
      2. 0,15
      3. -6,25

    TL

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,77
      3. 0,65
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,41
      3. 0,93
      1. DOHOL DOGAN HOLDING
      2. 0,84
      3. 3,70
      1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
      2. 4,69
      3. 1,08
      1. AFYON AFYON CIMENTO
      2. 9,13
      3. 3,28

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 7,77
      3. 0,65
      1. AFYON AFYON CIMENTO
      2. 9,13
      3. 3,28
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,41
      3. 0,93
      1. AKBNK AKBANK
      2. 7,90
      3. 0,51
      1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
      2. 10,53
      3. 0,67
    Tüm Artan Azalanlar» Son Güncelleme: 13:43
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