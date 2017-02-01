- 1.2.2017 Otogaza zam geliyor PÜİS otogazda 2 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yaşanacağını duyurdu.
- 1.2.2017 3 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti Almanya'da imalat PMI Ocak'ta 56.4 ile üç yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.
- 1.2.2017 Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı İhracat Ocak ayında yüzde 15 artışla 10.53 milyar dolar oldu.
- 1.2.2017 Merkez döviz depo ihalesi açtı, faizi sabit tuttu Merkez Bankası 1 milyar dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı, TL faizi yüzde 11'de tuttu.
- 1.2.2017 Merkez Bankası repo ihalesi açmadı Merkez Bankası, miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı.
- 1.2.2017 Türkiye imalat PMI ocak ayında yükseldi İmalat PMI Ocak'ta 48.7'ye yükselmesine karşılık sektörde daralmanın 11. aya girdiğine işaret etti.
- 1.2.2017 Fed'in faiz senaryosunu değiştirmesi TL'yi nasıl etkiler? UBS'e göre; Fed'in faiz senaryosunu değiştirmesi en fazla Rand ve TL'yi etkiler.
- 1.2.2017 S&P 4 Türk bankasının görünümünü değiştirdi S&P, 4 Türk bankasının kredi notu görünümünü düşürdüğünü bildirdi.
- 31.1.2017 Fitch'ten Türkiye'ye 'kredi notu' açıklaması Gamble "Seçim belirsizliği not düşürmemizde etkili oldu" dedi.
- 31.1.2017 Dolar neden düşüyor? Meksa Yatırım, dolar/TL paritesinde gerilemenin nedenlerini analiz etti.
- 31.1.2017 Merkez Bankası faiz kararının gerekçelerini açıkladı Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçların kullanılmaya devam edileceğini bildirdi.
- 20:46 KAP: YESIL [ ] YESIL YATIRIM HOLDING A.S. OLAGAN DISI FIYAT VE MIKTAR HAREKETLERI
- 20:14 KAP: NTHOL [ ] NET HOLDING A.S. PAY ALIM SATIM BILDIRIMI
- 20:11 KAP: TSKB [TSKB ] TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. SORUMLULUK BEYANI
- 20:10 KAP: TSKB [ ] TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
- 20:10 KAP: TSKB [ ] TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. NAZIM HESAPLAR
- 1 Şubat Çarşamba US DOE Refinery Utilization and Petroleum Stocks - Refinery % Operable Utilization
- 1 Şubat Çarşamba US DOE Refinery Utilization and Petroleum Stocks - Refinery Percent Operable Utilization % change
- 1 Şubat Çarşamba US DOE Refinery Utilization and Petroleum Stocks - Crude Oil Stock
- 1 Şubat Çarşamba US DOE Refinery Utilization and Petroleum Stocks - Crude Oil Stock change from previous week
- 17:29 MAKTK Yüzde 7,4 oranında artışla 2,03 liradan işlem gören hissede 18.582.807 adet işlem yapıldı.
- 17:28 DARDL Yüzde 3,52 oranında artışla 1,47 liradan işlem gören hissede 22.566 adet işlem yapıldı.
- 17:27 KARSN Yüzde 2,41 oranında artışla 1,27 liradan işlem gören hissede 20.714.550 adet işlem yapıldı.
- 17:26 SEKUR Yüzde -1,7 oranında düşüşle 8,65 liradan işlem gören hissede 41.286 adet işlem yapıldı.
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KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
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- HEPSİ BİR ARADA KREDİ HESAPLAMA Krediler ile ilgili aklınızı karıştıran tüm sorulara cevap Hepsi Bir Arada Hesap makinesinde.