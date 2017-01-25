- 25.1.2017 Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, “2017’yi istihdam açısından 2016’dan çok daha iyi bir noktaya getireceğiz” açıklamasında bulunurken emeklilere promosyonun mart ayında verileceğini ifade etti.
- 25.1.2017 Kapasite kullanım oranı azaldı İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Ocak'ta 1 puan azalarak yüzde 75.5 oldu.
- 25.1.2017 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği için, "Fazla uzatmadan hemen kararımızı verip ve bu önemli adımı bu kararlı adımı bizler de TBMM’ye tekraren göndereceğiz" dedi.
- 25.1.2017 Merkez Bankası swap ihalesi yaptı Merkez Bankası 300 milyon dolar olarak açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 300 milyon dolar verdi.
- 25.1.2017 Referandum ne zaman? Başbakan Yıldırım açıkladı Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar" dedi.
- 25.1.2017 Enflasyon paketinde gıdanın ağırlığı düştü TÜİK, enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığını yüzde 21.77'ye düşürdü.
- 25.1.2017 JP Morgan'dan Türk hisse senetleri için tavsiye JP Morgan Türkiye hisse senetleri için "ağırlığı azalt" tavsiyesi verdi.
- 25.1.2017 Borsa İstanbul'da kayıplar hızlandı Güne zayıf bir açılışla başlayan Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 1'i aştı.
- 25.1.2017 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinde indirim beklendiğini belirtti.
- 25.1.2017 "Euro tehlikede değil" Lautenschlaeger, Euro para biriminin tehlikede olmadığı görüşünde bulundu.
- 25.1.2017 Dolarda tansiyon yeniden yükseldi ! PPK faiz kararları ardından dolar fiyatları güne 3.78 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde kur yeniden yükselişe geçerek 3.84 seviyesinin üzerini gördü.
- 13:01 KAP: [ ] TURK EKONOMI BANKASI A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
- 11:48 KAP: [ ] IS PORTFOY PARA PIYASASI FONU SEMSIYE FON IC TUZUGU
- 12:04 KAP: [PRZMA ] BORSA ISTANBUL BISTECH DEVRE KESICI UYGULAMASI DEVRE KESICI UYGULAMASI
- 11:29 KAP: [ ] BIZIM MENKUL DEGERLER A.S. PIYASA YAPICILIGI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER
- 11:34 KAP: [AKMEN ] AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (F
- 14:02 ANELE Yüzde 5 oranında artışla 1,47 liradan işlem gören hissede 4.711.592 adet işlem yapıldı.
- 14:01 YESIL Yüzde 2,46 oranında artışla 0,83 liradan işlem gören hissede 2.658 adet işlem yapıldı.
- 14:00 SAMAT Yüzde -2,63 oranında düşüşle 1,11 liradan işlem gören hissede 3.611.303 adet işlem yapıldı.
- 14:00 En çok işlem adedine sahip ilk 3 hisse senedi T. GARANTI BANKASI,TURK HAVA YOLLARI AS,KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S..
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|YATAY 92
|DÜŞEN 133
KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
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