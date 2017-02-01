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    2016 4.Ç. Müşteri Kâr/Zarar: %25.28 / %74.72 ENVER ERKAN KapitalFX Araştırma Uzmanı UZMANA SORU SOR
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    86.848 Değişim: 0,64% Hacim : 4.340 Mio.TL Son veri saati : 18:10
    Düşük 86.001 01.02.2017 Yüksek 86.920
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    146,42 Değişim: -0,40%
    Düşük 145,55 01.02.2017 Yüksek 147,59
    Açılış: 147,01
    1,0744 Değişim: -0,49%
    Düşük 1,0737 01.02.2017 Yüksek 1,0808
    Açılış: 1,07963
    HİSSE İSTATİSTİKLERİ Son Güncelleme:01.02.2017 - 18:10
    Adet 413
    Hacim TL 364.570.180
    Hacim Adet 140.244.381
    ARTAN 227 YATAY 75 DÜŞEN 111
         
    • en çok
      DEĞİŞENLER
    • en çok
      İŞLEM GÖRENLER
    Sembol Son %

    Artan

      1. IHEVA IHLAS EV ALETLERI
      2. 0,43
      3. 19,44
      1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
      2. 0,82
      3. 18,84
      1. DOBUR DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK
      2. 3,93
      3. 10,70
      1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
      2. 2,09
      3. 10,58
      1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
      2. 1,60
      3. 10,34

    Azalan

      1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
      2. 4,75
      3. -18,38
      1. SEKFK SEKER FINANSAL KIRALAMA AS
      2. 1,47
      3. -5,77
      1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
      2. 1,43
      3. -5,30
      1. GENYH GEN YATIRIM HOL A.S.
      2. 0,42
      3. -4,55
      1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
      2. 0,68
      3. -4,23

    TL

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 8,37
      3. 0,60
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,65
      3. 1,99
      1. IHLAS IHLAS HOLDING
      2. 0,39
      3. 8,33
      1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
      2. 3,83
      3. 0,00
      1. IHEVA IHLAS EV ALETLERI
      2. 0,43
      3. 19,44

    LOT

      1. GARAN T. GARANTI BANKASI
      2. 8,37
      3. 0,60
      1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
      2. 5,65
      3. 1,99
      1. AKBNK AKBANK
      2. 8,45
      3. 0,60
      1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
      2. 11,45
      3. 1,96
      1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
      2. 5,10
      3. 3,87
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