Akben, sermaye kontrolü getirileceği iddialarına ilişkin, "Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Akben: Sermaye kontrolü söz konusu değil Akben, sermaye kontrolü getirileceği iddialarına ilişkin, "Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye'ye ilginin devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.