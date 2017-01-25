Dün 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar fiyatları bugün 3.82 seviyesinden güne başladı. Kur sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, en yüksek 3.8683 seviyesini görürken; euro/TL 4.1555 seviyesini gördü.

Dolar yeniden hareketlendi ! Yeni rekorlar gelir mi? Dün 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar fiyatları bugün 3.82 seviyesinden güne başladı. Kur sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, en yüksek 3.8683 seviyesini görürken; euro/TL 4.1555 seviyesini gördü.

BNP Paribas'a göre Fed, 2018 yılında dört kez faiz artırımına gidecek.

"Fed faiz artırımlarını hızlandıracak" BNP Paribas'a göre Fed, 2018 yılında dört kez faiz artırımına gidecek.

"Dalgalanmanın en dibi görüldü" Canikli, "Dalgalanmanın en dibi görüldü, artık yükseliş başladı; ekonomide kalıcı tahribat yok; Suriye'de işlerin düzelmesiyle bölgeye ticaret patlayacak" dedi.

Kredi hesaplama sitesi Hesapkurdu.com’un değerlediği habere göre bazı durumlarda bankalar ilgili yönetmelik kapsamında kredi kartı aidatı talep edemiyor ya da aidatsız bir kart sunma zorunluluğu bulunuyor.

Boşuna kredi kartı aidatı ödemeyin Kredi hesaplama sitesi Hesapkurdu.com’un değerlediği habere göre bazı durumlarda bankalar ilgili yönetmelik kapsamında kredi kartı aidatı talep edemiyor ya da aidatsız bir kart sunma zorunluluğu bulunuyor.