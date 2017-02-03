Borsada bundan sonrası Borsada bundan sonrası

Varlık Fonu Yönetim Kurulu atamaları yapıldı Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan atandı.

Borsa İstanbul Varlık Fonu'na devredildi Ziraat Bankası, BİST, PTT ve Botaş'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu teşebbüslerinin hisseleri Varlık Fonu'na devredildi.

Piyasalar bunları takip edecek ! Piyasalar bunları takip edecek !

Yeni vergi indirimi yolda Ağbal, hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere indirim imkânı getireceklerini açıkladı.

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