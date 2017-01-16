Cumhurbaşkanı Erdoğan: Risk almadan bu iş yürümez

Erdoğan; "Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez."dedi.