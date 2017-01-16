- 16.1.2017 Çin Trump'ın 'gözünün yaşına bakmayacak' Çin, göreve başladıktan sonra da Tayvan üzerinden "Tek Çin Politikası'nı" eleştirmesi durumunda ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın "gözünün yaşına bakılmayacağı" uyarısını yaptı.
- 16.1.2017 2016'da bütçe açığı 29,3 milyar TL oldu Maliye Bakanı Naci Ağbal 2016 yılı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 2016 yılında bütçe açığı 29,3 milyar lira oldu.
- 16.1.2017 Merkez Bankası'ndan yeni 'dolar' hamlesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
- 16.1.2017 BTK Başkanı'ndan WhatsApp uyarısı BTK Başkan Sayan, Twitter adresi üzerinden popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta tespit edilen güvenlik açığına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
- 16.1.2017 İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik ekim döneminde 11.8 olarak gerçekleşti. Önceki dönem 11.3 olarak gerçekleşmişti.
- 16.1.2017 Anayasa teklifinin ikinci turu başlıyor Meclis bu hafta da anayasa teklifinin ikinci turu için çalışacak, torba yasa tasarısının da kabul edilmesi bekleniyor.
- 16.1.2017 Anayasa değişikliği teklifinde ilk tur tamamlandı AKP'nin başkanlık sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki ilk tur görüşmeleri tamamlandı.
- 13.1.2017 Merkez Bankası'ndan yeni karar Merkez Bankası, döviz kurundaki oynaklığın yükseldiği bu hafta biterken yeni bir karar aldı.
- 14.1.2017 "Mecbur kalmadıkça faiz artırılmamalı" Yıldırım, gerekli önlemlerin alındığı söyledi. Faiz tartışmalarına da değinen Yıldırım "Merkez Bankası mecbur kalmadıkça faiz artırmamalı" dedi.
- 14.1.2017 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Risk almadan bu iş yürümez Erdoğan; "Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez."dedi.
- 13.1.2017 Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması Döviz piyasasındaki hareketliliği değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben yine milletime çağrı yapıyorum. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin. Bunları TL ye dönüştürsün" dedi.
- 17:55 KAP: DYOBY [ ] DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. FINANSAL DURAN VARLIK EDINIMI
- 17:52 KAP: TSPOR [ ] TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. SIRKET GENEL BILGI FORMU
- 17:47 KAP: AKFGY [AKFGY ] AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
- 17:46 KAP: MMCAS [ ] MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. AYRILMA HAKKI KULLANIMINA ILISKIN BILDIRIM
- 17:45 KAP: [MSGYO ] MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. MKK UYELIGI
- 17:29 PGSUS Yüzde 3,66 oranında artışla 14,41 liradan işlem gören hissede 10.046.721 adet işlem yapıldı.
- 17:28 CEMAS Yüzde 19,86 oranında artışla 1,75 liradan işlem gören hissede 47.205.130 adet işlem yapıldı.
- 17:27 MZHLD Yüzde -2,6 oranında düşüşle 1,12 liradan işlem gören hissede 920 adet işlem yapıldı.
- 17:26 IHEVA Yüzde 7,4 oranında artışla 0,29 liradan işlem gören hissede 1.579.040 adet işlem yapıldı.
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KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
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