- 27.1.2017 Trafik cezalarına yeni düzenleme Trafik cezalarının takibi ve tahsiline yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre ödeme yapılmaması halinde her ay yüzde 5 faiz uygulanacak.
- 27.1.2017 Büyükanneye verilecek torun maaşı belli oldu Büyükanneye bakıcı desteği kapsamında verilecek olan torun maaşı için detaylı bilgiler gelmeye başladı. Başlangıç olarak pilot illerde gerçekleştirilmesi beklenen uygulamadan toplam 5-6 bin ailenin faydalanacağı düşünülüyor. Büyükanne maaşı uygulaması için yaş sınırı 65 olacak. Bu kapsamda Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u verilecek.
- 27.1.2017 Konut fiyatları kasım ayında arttı Türkiye konut fiyat endeksi Kasım döneminde yıllık bazda yüzde 12.26 arttı; İstanbul'da artış yüzde 11.57 oldu.
- 27.1.2017 Emisyon skandalında soruşturma genişletildi Alman savcılar Volkswagen emisyon skandalı soruşturmasını genişletti.
- 27.1.2017 TCMB eski Başkanı Yılmaz: TL'deki temel sorun... TCMB eski Başkanı Yılmaz, "Yatırımların yapılabilmesi ve düşük faiz için yola çıkıyoruz ama vardığımız noktada hem faizimiz hem de kurumuz yüksek oluyor" dedi.
- 27.1.2017 Ekonomik güven endeksinde revizyon Ekonomik güven endeksi 2007-2011 dönemi ilk defa hesaplanarak, 2012-2016 dönemi serisi ise güncellenerek 30 Ocak'ta yayımlanacak.
- 27.1.2017 Fitch Türkiye'nin notunu indirir mi? İşte uzmanların değerlendirmeleri Merkez Bankası'nın bu haftaki PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısının ardından Fitch'in bugün açıklanacak olan Türkiye kararına kilitlendi. Uzmanların genel beklentisi ‘not indirimi’ yönünde olurken, uzmanlar olası kararı ve piyasa beklentilerini hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.
- 27.1.2017 "Euro 1,5 yıl içinde çökebilir" Profesör Malloch, "Euro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir" dedi.
- 27.1.2017 TCMB Para Politikası Kurulu toplantı sayısı değişti TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı sayılarını düzenleyen torba yasa kabul edildi.
- 27.1.2017 Enflasyon raporu bilgilendirme toplantı tarihi açıklandı Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 31 Ocak'ta Ankara'da yapılacak.
- 27.1.2017 Döviz depo ihalesinde teklif 1.93 milyar dolar oldu Merkez Bankası TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 1 milyar dolar verdi, teklif 1.93 milyar dolar oldu.
- 19:35 KAP: [ ] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEST BILDIRIMI
- 19:52 KAP: [ ] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEST BILDIRIMI
- 09:34 KAP: HATEK [ ] HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. ESAS SOZLESME
- 21:33 KAP: ISGYO [ISGYO ] IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. SORUMLULUK BEYANI
- 21:32 KAP: ISGYO [ ] IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
- 27 Ocak Cuma Turkiye'nin Kredi notlarinin son durumu - Kredi derecelendirme kurulusu: Fitch (doviz cinsi)
- 27 Ocak Cuma Turkiye'nin Kredi notlarinin son durumu - Kredi derecelendirme kurulusu: S&P (doviz cinsi)
- 27 Ocak Cuma Michigan Tuketici Guven Endeksi (Nihai)
- 27 Ocak Cuma Michigan Mevcut Kosullar Endeksi (Nihai)
- 17:29 IZTAR Yüzde -16,94 oranında düşüşle 1,96 liradan işlem gören hissede 610.409 adet işlem yapıldı.
- 17:28 DURDO Yüzde -8,81 oranında düşüşle 2,07 liradan işlem gören hissede 1.825.995 adet işlem yapıldı.
- 17:27 MERKO Yüzde -2,29 oranında düşüşle 1,28 liradan işlem gören hissede 438.504 adet işlem yapıldı.
- 17:26 ANELE Yüzde 8,16 oranında artışla 1,59 liradan işlem gören hissede 37.814.703 adet işlem yapıldı.
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KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
- EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI? Kira yerine Mortgage ödeyerek ev sahibi olmanın sizin için avantajlı olup olmadığını hesaplayabilirsiniz.
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