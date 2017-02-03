- 3.2.2017 Borsa 88 bin puanı aştı ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ardından dolar düşüşe geçerken, BIST 100 endeksi 88.000 puanın üzerine çıktı.
- 3.2.2017 ABD'de kritik veri beklentilerin üzerinde geldi ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında beklentiyi aştı.
- 3.2.2017 E-kira ile taksitle kira ödeme devri başlıyor Türkiye’nin ilk kira ödeme-takip platformu, yenilikçi yaklaşımı ve kolay kullanımıyla tüketicilerin hizmetine sunuluyor.
- 3.2.2017 Euro Bölgesi hizmet PMI olumlu geldi Euro Bölgesi, ocak ayı hizmetler PMI nihai 53.7 ile şirketlerin 2017'ye iyi başlangıç yaptığı sinyalini verdi.
- 3.2.2017 "Agresif kampanyalarla da destekleyeceğiz" Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, "Arçelik olarak bunu agresif kampanyalarla da destekleyeceğiz" dedi.
- 3.2.2017 Rusya faiz kararını açıkladı Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 10'da tuttu.
- 3.2.2017 Merkez döviz depo ihalesinde 925 milyon dolar verdi Merkez Bankası 1 milyar dolar olarak açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gelen teklif tutarı olan 925 milyon dolar verdi.
- 3.2.2017 "ÖTV'nin kaldırılması daralmanın önüne geçecek" Güler, "Beyaz eşyada ÖTV'nin kaldırılması iç pazardaki daralmanın önüne geçecek" dedi.
- 3.2.2017 "Enflasyon çift haneye çıkabilir" Uzmanlar değerlendirdi Ocak ayı enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 9.22 oldu. TÜFE beklentisi 1.78, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.35 seviyesindeydi. Uzmanlar açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
- 3.2.2017 Bakan Ağbal'dan ÖTV ve konutta KDV açıklaması Maliye Bakanı Ağbal, ÖTV ve konutta KDV kararıyla ilgili yaptığı açıklamada beyaz eşyadan 3 ay boyunca ÖTV alınmayacağını ifade ederken, konut alıcısı ile satıcısı arasındaki sözleşmelerde binde 9,48 olan vergiyi kaldırdıklarının ve yüzde 8'e düşürdükleri KDV'nin eylül sonuna uzatıldığının altını çizdi.
- 3.2.2017 ÖTV düzenlemesiyle hisseler coştu ÖTV düzenlemesi ilgili sektör hisselerine alım getirdi.
- 20:10 KAP: [ ] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEST BILDIRIMI
- 16:42 KAP: GUSGR [ ] GUNES SIGORTA A.S. OLAGAN DISI FIYAT VE MIKTAR HAREKETLERI
- 20:39 KAP: [ ] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEST BILDIRIMI
- 14:23 KAP: IDGYO [IDGYO ] IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
- 21:51 KAP: BIZIM [ ] BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
- 17:29 FFKRL Yüzde -7,65 oranında düşüşle 3,5 liradan işlem gören hissede 17.632 adet işlem yapıldı.
- 17:28 DMISH Yüzde 4,16 oranında artışla 0,25 liradan işlem gören hissede 63.636 adet işlem yapıldı.
- 17:27 EMNIS Yüzde -2 oranında düşüşle 4,89 liradan işlem gören hissede 267.431 adet işlem yapıldı.
- 17:26 KOMHL Yüzde -2,42 oranında düşüşle 1,61 liradan işlem gören hissede 2.688.148 adet işlem yapıldı.
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KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
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