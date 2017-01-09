- 9.1.2017 İlaç fiyatlarına kur zammı geliyor İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 2.3421 TL olarak güncellendi.
- 9.1.2017 Çin'den Trump'a 'intikam' uyarısı Çin, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın "Tek Çin Politikası"nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin "intikam" alabileceği uyarısını yaptı.
- 9.1.2017 Milli Piyango ihalesinde gelişme Ağbal, "Türkiye Varlık Fonu Milli Piyango ve at yarışlarının özelleştirmesini birlikte değerlendirecek" dedi.
- 9.1.2017 İngiltere Başbakanı May: AB’yi terk ediyoruz İngiltere Başbakanı May, "Artık AB’nin üyesi olmayacağız" dedi.
- 9.1.2017 THY 277 seferini iptal etti THY, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman’larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.
- 9.1.2017 Borsa İstanbul değer kaybediyor Borsa İstanbul 100 endeksi 77 bin puanın altında işlem görüyor.
- 9.1.2017 Merkez Bankası şirketlerin döviz borcunu soracak Hükümet, döviz borcu olan şirketlerin durumunu ele alan bir çalışma yapıyor.
- 9.1.2017 "Dolarda 4 TL kaygısı olan VİOP'a gelsin" Karadağ, dolar/TL 2017 sonu için 3,70 TL üzeri fiyat görmediklerini belirterek 4 TL kaygısı olanı VİOP'a kur riskini kaskolamaya davet etti.
- 9.1.2017 ''Kısa vadeli teşviklere ihtiyaç yok'' Williams, "Eğer ekonomi daha hızlı büyürse, o zaman faiz oranlarını daha hızlı artıracağız" dedi.
- 9.1.2017 Sanayi üretimi açıklandı Sanayi üretimi kasım ayında değişmedi.
- 7.1.2017 "Faiz artırımları beklenenden daha çabuk olabilir" Lacker, bankanın bu yıl faiz oranını piyasaların beklediğinden daha hızlı artırmak zorunda kalabileceğini belirtti.
- 22:25 KAP: [ ] ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. GELIR AMACLI ESNEK EMEKLILIK YATIRIM FONU PERFORMANS SUNUS RAPORU
- 22:22 KAP: [ ] ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. BIST TEMETTU ENDEKSI EMEKLILIK YATIRIM FONU PERFORMANS SUNUS RAPORU
- 22:20 KAP: [ ] ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. KATKI EMEKLILIK YATIRIM FONU PERFORMANS SUNUS RAPORU
- 22:19 KAP: [ ] ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. ALTIN EMEKLILIK YATIRIM FONU PERFORMANS SUNUS RAPORU
- 22:18 KAP: [ ] ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. ESNEK FON SEPETI EMEKLILIK YATIRIM FONU PERFORMANS SUNUS RAPORU
- 17:29 FRIGO Yüzde -4,76 oranında düşüşle 0,6 liradan işlem gören hissede 7.694 adet işlem yapıldı.
- 17:28 GSDHO Yüzde 5,26 oranında artışla 0,6 liradan işlem gören hissede 13.920.767 adet işlem yapıldı.
- 17:27 METUR Yüzde 9,09 oranında artışla 1,8 liradan işlem gören hissede 7.185.550 adet işlem yapıldı.
- 17:26 ALYAG Yüzde -2,94 oranında düşüşle 0,66 liradan işlem gören hissede 9.508.095 adet işlem yapıldı.
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|DÜŞEN 145
KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
- EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI? Kira yerine Mortgage ödeyerek ev sahibi olmanın sizin için avantajlı olup olmadığını hesaplayabilirsiniz.
- HEPSİ BİR ARADA KREDİ HESAPLAMA Krediler ile ilgili aklınızı karıştıran tüm sorulara cevap Hepsi Bir Arada Hesap makinesinde.