TCMB eski Başkanı Yılmaz: TL'deki temel sorun...

TCMB eski Başkanı Yılmaz, "Yatırımların yapılabilmesi ve düşük faiz için yola çıkıyoruz ama vardığımız noktada hem faizimiz hem de kurumuz yüksek oluyor" dedi.