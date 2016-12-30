- 30.12.2016 Motorine 12 kuruş zam Motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapıldı.
- 30.12.2016 Güler Sabancı'dan 2017 yılına ilişkin beklentiler Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, gelecek yıl da karşılaşılabilecek zorluklar için birlik çağrısı yaptı.
- 30.12.2016 Toshiba 3 günde yüzde 40’ını kaybetti Toshiba, sadece üç günde piyasa değerinin yüzde 40’ını kaybetti.
- 30.12.2016 Para sihirbazı Doğtaş Kelebek'e ortak oldu Yatırım Gurusu Mark Mobius'un başında bulunduğu dünyanın en büyük yatırım fonlarından Franklin Templeton Investments, Doğtaş Kelebek hisseleri aldı.
- 30.12.2016 1 Ocak'ta zamlı tarife başlıyor Trafik cezaları, 1 Ocak 2017 itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı uygulanacak.
- 30.12.2016 Emeklilerin alacağı promosyon miktarı belli oldu Başbakan Yıldırım, milyonlarca emekliyi ilgilendiren 'promosyon' açıklaması yaptı.
- 30.12.2016 Çin 2017 sepetine Türk Lirası'nı da ekledi Çin Merkez Bankası yerel para biriminin günlük değerini belirlediği döviz sepetindeki yabancı para birimine aralarında TL'nin de yer aldığı 11 yeni para birimi ekliyor.
- 30.12.2016 Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.
- 30.12.2016 Akaryakıta zam bekleniyor Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam bekleniyor.
- 30.12.2016 "Dolarizasyon tehlikesi Türkiye için küçük boyuttadır" Canikli, dolarizasyon tehlikesinin Türkiye ekonomisi için çok küçük boyutta olduğunu belirtti.
- 30.12.2016 Altın yılı nasıl tamamlayacak? Altın fiyatları, yılı yüzde 9 artıda kapatmaya hazırlanıyor.
- 03:31 KAP: [ ] NN HAYAT VE EMEKLILIK A.S. BASLANGIC EMEKLILIK YATIRIM FONU FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
- 03:30 KAP: [ ] NN HAYAT VE EMEKLILIK A.S. BASLANGIC KATILIM EMEKLILIK YATIRIM FONU FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
- 02:39 KAP: [ ] NN HAYAT VE EMEKLILIK A.S. BASLANGIC EMEKLILIK YATIRIM FONU IC TUZUK
- 02:38 KAP: [ ] NN HAYAT VE EMEKLILIK A.S. BASLANGIC EMEKLILIK YATIRIM FONU IZAHNAME
- 02:37 KAP: [ ] NN HAYAT VE EMEKLILIK A.S. BASLANGIC EMEKLILIK YATIRIM FONU TANITIM FORMU
- 17:29 GLBMD Yüzde 2,77 oranında artışla 0,37 liradan işlem gören hissede 6 adet işlem yapıldı.
- 17:28 INTEM Yüzde 3,79 oranında artışla 21,36 liradan işlem gören hissede 433.907 adet işlem yapıldı.
- 17:27 COSMO Yüzde 5,2 oranında artışla 1,01 liradan işlem gören hissede 3.598 adet işlem yapıldı.
- 17:26 SEKUR Yüzde 4,14 oranında artışla 8,8 liradan işlem gören hissede 2.814 adet işlem yapıldı.
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- €/$
|ARTAN 198
|YATAY 85
|DÜŞEN 137
KREDİ TUTARI : 1,428 TL
- VADELİ MEVDUAT GELİRİM NE KADAR? Tasarruflarınızın Mevduat Faiz Getirilerini kolayca hesaplayarak birikimlerinize yön verebilirsiniz.
- EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI? Kira yerine Mortgage ödeyerek ev sahibi olmanın sizin için avantajlı olup olmadığını hesaplayabilirsiniz.
- HEPSİ BİR ARADA KREDİ HESAPLAMA Krediler ile ilgili aklınızı karıştıran tüm sorulara cevap Hepsi Bir Arada Hesap makinesinde.