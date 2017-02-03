Piyasada değişim zamanı Piyasada değişim zamanı

Dolar kritik veri sonrası sert geriledi ! Euro 4 liranın altını gördü Dolar fiyatları beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.70 seviyesinin altını görürken, euro fiyatları uzun bir aradan sonra 4 liranın altına geriledi.

Borsa 88 bin puanı aştı ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ardından dolar düşüşe geçerken, BIST 100 endeksi 88.000 puanın üzerine çıktı.

ABD'de kritik veri beklentilerin üzerinde geldi ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında beklentiyi aştı.

"Agresif kampanyalarla da destekleyeceğiz" Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, "Arçelik olarak bunu agresif kampanyalarla da destekleyeceğiz" dedi.

ÖTV indirimi hangi ürünlerde geçerli? İşte sıfır ÖTV'li ürünler ÖTV ve KDV oranlarıyla ilgili karar verildi. Yeni karara göre bazı ürünlerin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı.

"Enflasyon çift haneye çıkabilir" Uzmanlar değerlendirdi Ocak ayı enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 9.22 oldu. TÜFE beklentisi 1.78, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.35 seviyesindeydi. Uzmanlar açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Euro Bölgesi hizmet PMI olumlu geldi Euro Bölgesi, ocak ayı hizmetler PMI nihai 53.7 ile şirketlerin 2017'ye iyi başlangıç yaptığı sinyalini verdi.

Merkez döviz depo ihalesinde 925 milyon dolar verdi Merkez Bankası 1 milyar dolar olarak açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gelen teklif tutarı olan 925 milyon dolar verdi.

Bakan Ağbal'dan ÖTV ve konutta KDV açıklaması Maliye Bakanı Ağbal, ÖTV ve konutta KDV kararıyla ilgili yaptığı açıklamada beyaz eşyadan 3 ay boyunca ÖTV alınmayacağını ifade ederken, konut alıcısı ile satıcısı arasındaki sözleşmelerde binde 9,48 olan vergiyi kaldırdıklarının ve yüzde 8'e düşürdükleri KDV'nin eylül sonuna uzatıldığının altını çizdi.

Enflasyondan kötü sürpriz Ocak ayı enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 9.22 oldu. TÜFE beklentisi 1.78, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8.35 seviyesindeydi.

Faturanızı düşürmek için ipuçları Su faturanızın çok gelmesinden şikayetçiyseniz bu önerilerle tasarruf sağlayabilirsiniz. İşte su faturasını düşürmek için yapabilecekleriniz...

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