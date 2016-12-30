2017'de Dolar/TL nasıl hareket eder? Ekonomistler değerlendirdi Ekonomistler 2017 yılında Dolar/TL'de 3,50-3,20 seviyelerine doğru bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini kaydediyor.

Altın yatırımcısına yüzde 32 kazandırdı Yıl içinde rekor üstüne rekor kıran gram altın, yatırımcısına yüzde 32 kar ettirdi.

Boğaz köprülerine yüzde 48 zam, Osmangazi Köprüsü’ne yüzde 26 indirim Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçişleri yüzde 15, Boğaz köprüleri geçişlere ise yüzde 48 oranında arttırıldı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretlerinde yüzde 26 oranında indirime gidildi.

İşte piyasalarda 2017 için felaket senaryoları İşte piyasalarda 2017 için felaket senaryoları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

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İşte 2016'nın en çok yara alan para birimleri ! 2016 yılı pek çok piyasa için lunaparklardaki hız trenleri gibi derin iniş çıkışların olduğu bir yıl oldu ve döviz piyasaları da bundan nasibini aldı. Bir kaç ülke iyi bir tempo yakalarken, diğerleri yerel para birimlerinde dramatik düşüşler yaşadı.

"Fed faiz artırım sürecini hızlandırabilir" PIMCO, 2017'de Fed'in faiz artırımı sürecini hızlandırma riski olduğu açıklamasında bulundu.

Konut fiyatları yükselecek mi? Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Akbalık, önümüzdeki yılın ikinci yarısında fiyatların yukarı çıkacağını öngördü.

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